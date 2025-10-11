Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Американская актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии, сообщает The Sun.

О подробностях ее кончины не указывается, так как семья артистки попросила журналистов и общественность уважать их частную жизнь.

Китон родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе. Она получила известность в 1970-е годы благодаря роли в трилогии фильмов "Крестный отец", а также участию в ряде картин режиссера Вуди Аллена. В частности, она получила премию "Оскар" за роль в фильме Аллена "Энни Холл".

Актриса была номинирована на "Оскар" за роль в фильмах "Красные", "Комната Марвина" и "Любовь по правилам и без", а также за режиссуру одной из серий сериала "Твин Пикс" и продюсирование фильма "Слон". Кроме того, Китон сыграла в фильмах "Клуб первых жен", "Отец невесты" и "Что-то должно случиться".

