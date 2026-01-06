Форма поиска по сайту

Житель Подмосковья выжил, упав на пути под поезд

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Мужчина выжил после падения под поезд в городском округе Кашира. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

По информации спасателей, мужчина попал под подвижной состав на перегоне Ожерелье – Пурлово в Каширском округе. На место ЧП оперативно прибыли расчеты 220-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса.

Для быстрой доставки к пострадавшему спасатели использовали тепловоз, который доставил их к локомотиву. Первоочередной задачей специалистов стала стабилизация состава, чтобы предотвратить любое случайное смещение вагонов.

Вскоре спасателям удалось проникнуть под днище поезда, аккуратно подсунуть под пострадавшего щитовые носилки и извлечь его из-под конструкции.

Мужчине на месте была оказана медицинская и психологическая помощь. После чего его передали медикам бригады скорой помощи с травмами различной степени тяжести.

Ранее московские врачи спасли женщину после падения под поезд. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Медики в короткие сроки провели диагностику, а затем лечение, которое включало в себя остановку кровотечения, малоинвазивную операцию на печени, хирургическое восстановление ключицы и вмешательство на позвоночнике.

