04 августа, 09:46Происшествия
Возбуждено дело после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения грузового поезда и туравтобуса в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Ведомство уточнило, автобус направлялся в монастырь Александра Свирского.
По данным МВД, удар поезда пришелся в заднюю часть туристического автобуса.
Авария произошла на переезде Инема между станциями Лодейное Поле и Олонец утром 4 августа. До столкновения водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист электропоезда экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, поэтому не удалось избежать аварии. В результате пострадали 16 человек, состояние 7 из них оценивается как тяжелое. Еще один человек числится погибшим.
Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом