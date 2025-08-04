Возбуждено дело после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения грузового поезда и туравтобуса в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Ведомство уточнило, автобус направлялся в монастырь Александра Свирского.

По данным МВД, удар поезда пришелся в заднюю часть туристического автобуса.

Авария произошла на переезде Инема между станциями Лодейное Поле и Олонец утром 4 августа. До столкновения водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист электропоезда экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, поэтому не удалось избежать аварии. В результате пострадали 16 человек, состояние 7 из них оценивается как тяжелое. Еще один человек числится погибшим.

