1 человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "112"

В ДТП с автобусом с туристами и грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, погиб 1 человек и 11 пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале Октябрьской железной дороги.

Столкновение произошло утром 4 августа между станциями Лодейное Поле и Олонец. Установлено, что ДТП произошло в момент, когда водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

В ОЖД подчеркнули, что машинист электропоезда экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, поэтому не удалось избежать аварии.

Из-за ДТП подвижной состав не сошел с рельсов. Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались.

Октябрьская железная дорога призвала водителей быть внимательными при пересечении ж/д путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

В свою очередь, в РЖД заявили РИА Новости, что столкновение автобуса с поездом не повлияло на движение пассажирских составов.

Ранее 5 вагонов-цистерн сошли с рельсов в Еврейской автономной области, два из них опрокинулись. Грузовой поезд направлялся на станцию Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива.

