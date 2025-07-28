Двое подростков попали под поезд на перегоне станций "Люберцы" – "Овражки"

Фото: телеграм-канал "Происшествия Москвы"

Двое подростков были травмированы электропоездом на перегоне станций "Люберцы" – "Овражки" утром в воскресенье, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщает телеграм-канал "Происшествия Москвы", подростки шли на Кореневский карьер и не заметили приближающийся поезд. Один из них был госпитализирован, второй – скончался на месте от полученных травм.

Ранее школьник 2011 года рождения погиб после падения с крыши электрички на станции "Поклонная". Позже в СК выяснли, что подросток увлекался зацепингом.