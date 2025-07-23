Подросток на питбайке погиб при столкновении с "Газелью" в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

16-летний подросток за рулем питбайка погиб при столкновении с "Газелью" в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

По предварительной информации, ДТП произошло около 20:10 22 июля на 37 километре автодороги "Москва – Касимов". Молодой человек выехал со второстепенной дороги на главную и врезался в "Газель". От полученных травм подросток скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП с участием автомобиля Mercedes. Как сообщают местные СМИ, за рулем в момент аварии находился исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.