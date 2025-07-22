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22 июля, 11:45

Происшествия

СК завел дело после смертельного ДТП с Mercedes чиновника Забайкалья

Фото: телеграм-канал "Следком75"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП с участием автомобиля Mercedes. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК по Забайкальскому краю.

Как пишут СМИ, за рулем в момент аварии находился исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

По данным следствия, авария произошла 21 июля около 17:00 по московскому времени на федеральной дороге Иркутск – Чита. Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Fielder. Пассажир Toyota позже скончалась в больнице.

Расследование находится на контроле руководства регионального управления СК России.

Ранее в результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, еще 20 пострадали. Инцидент произошел в Нерюнгринском районе.

Водитель вахтового "КамАЗа", перевозивший работников шахты "Восточная Денисовская", съехал с обрыва при выезде с территории предприятия. Всего в момент аварии в машине находились 33 человека.

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