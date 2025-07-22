Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Видео: телеграм-канал SHOT

Автобус, перевозивший российских туристов в Турции, попал в ДТП, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, пишет РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

В момент аварии в салоне находились 33 гражданина РФ, которых везли в отели. Серьезных травм никто не получил, однако 1 человек обратился за медпомощью, уточнили в РСТ. В настоящее время он находится в больнице, где проходит обследования и процедуры. Остальные же туристы были доставлены в свои отели.

В союзе обратили внимание, что у всех россиян есть страховка. Более того, с ними на постоянной основе поддерживают связь представители туроператора, которые оказывают необходимое содействие.

"Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT указывает, что ДТП произошло примерно в 09:24 по московскому времени в турецком городе Серик. В публикации отметили, что туристы направлялись на экскурсию за город. В момент заезда на мост водитель потерял управление и, чтобы избежать падения, направил транспорт в сторону дорожного ограждения, разделяющего встречные полосы движения. В результате столкновения у автобуса были выбиты стекла.

Еще одна авария с туристами из России ранее произошла на тайском острове Пхукет. Инцидент произошел в момент, когда автобус направлялся из аэропорта в отель.

Из 35 граждан РФ, находившихся в салоне, пострадали четверо. Они получили легкие травмы. Их доставили в медучреждение, после чего выписали. Сотрудники полиции инициировали расследование причин аварии.

