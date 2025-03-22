Четверо россиян получили травмы в ДТП на Пхукете

Фото: телеграм-канал "Новости Пхукета"

На таиландском острове Пхукет произошло ДТП с автобусом, в результате которого четверо туристов из России получили легкие травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России в провинции Егора Иванова.

По данным местной полиции, в автобусе находились 35 граждан РФ. Четверо из них после аварии доставили в медицинское учреждение, после чего пострадавших выписали, рассказал консул.

Сотрудники туристических агентств, работающие на острове, утверждают, что авария произошла в момент, когда автобус направлялся из аэропорта в отель. Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте. Сотрудники полиции инициировали расследование причин ДТП.

Тем временем туроператор и страховая организация поддерживают контакт с представителями принимающей стороны и родственниками пострадавших, заявили в Ассоциации туроператоров России.

"Выясняются обстоятельства ДТП, устанавливается число пострадавших", – добавили там.

Ранее в таиландской провинции Пхетчабури произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате инцидента пострадали 36 человек. Полковник местной полиции Типа Кхенгкума рассказал, что в автобусе находились туристы. Водитель транспортного средства потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

По результатам расследования, водитель почувствовал усталость во время поездки в ночное время и уснул. В результате ЧП пострадали 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев.