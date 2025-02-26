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26 февраля, 10:17

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Thairath: не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде – СМИ

Фото: spacebar.th

Минимум 18 человек погибли в ДТП в Таиланде, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на Thairath.

В СМИ сообщили, что во время следования из провинции Бынгкан в Районг перевернулся экскурсионный автобус. В результате ЧП еще около 20 туристов госпитализированы с различными травмами. На месте аварии проводятся работы по поиску без вести пропавших людей.

По данным журналистов, в автобусе были 47 пассажиров и два водителя. Автобус ехал последним в колонне из трех машин. Внезапно водитель потерял управление, и автобус перевернулся, говорится в материале.

Сама авария произошла в провинции Прачинбури. Местная полиция начала расследование ДТП. По предварительной информации, сведений о пострадавших россиянах в посольство пока не поступало.

Ранее автомобиль врезался в группу детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. Как писали СМИ, инцидент произошел, когда группа учеников младших классов переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадали два мальчика, уточнили правоохранители.

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