Thairath: не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

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Минимум 18 человек погибли в ДТП в Таиланде, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на Thairath.

В СМИ сообщили, что во время следования из провинции Бынгкан в Районг перевернулся экскурсионный автобус. В результате ЧП еще около 20 туристов госпитализированы с различными травмами. На месте аварии проводятся работы по поиску без вести пропавших людей.

По данным журналистов, в автобусе были 47 пассажиров и два водителя. Автобус ехал последним в колонне из трех машин. Внезапно водитель потерял управление, и автобус перевернулся, говорится в материале.

Сама авария произошла в провинции Прачинбури. Местная полиция начала расследование ДТП. По предварительной информации, сведений о пострадавших россиянах в посольство пока не поступало.

Ранее автомобиль врезался в группу детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. Как писали СМИ, инцидент произошел, когда группа учеников младших классов переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадали два мальчика, уточнили правоохранители.