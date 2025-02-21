В Бразилии 12 человек погибли в столкновении грузовика и автобуса со студентами

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В Бразилии автобус со студентами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате аварии погибли 12 человек. ДТП произошло в штате Сан-Паулу, сообщает портал G1.

В момент столкновения в автобусе находились 30 человек. После аварии его левая сторона была полностью разрушена. Сообщается, что травмы получили 19 человек.

Столкновение произошло из-за потери управления водителем грузовика. Мужчина скрылся с места происшествия и спрятался от полицейских в ближайшем поле. Позже он был задержан и доставлен в больницу.

Ранее как минимум 31 человек погиб при падении автобуса с высоты 800 метров в Боливии. Трагедия случилась в департаменте Потоси. 15 человек с различными травмами были доставлены в больницы.

Между тем на Шри-Ланке российская туристка выпала из поезда во время движения и погибла. Женщина находилась на острове в составе туристической группы.