Новости регионов: смертельное ДТП с участием фуры и минивэна произошло в Челябинске

Минивэн столкнулся с фурой на мосту в центре Челябинска. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и три пассажира. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным полиции, ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты.

Сахалинские военнослужащие организовали музей уникальных вражеских трофеев в зоне СВО. В нем представлено различное стрелковое вооружение, боеприпасы, ручные гранаты, экипировка и снаряжение, произведенные преимущественно в странах НАТО. Также там можно увидеть фотографии, которые бойцы сделали на передовой. Позднее экспонаты передадут в музейно-мемориальный комплекс "Победа" на Сахалине.

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