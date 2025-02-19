Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП с участием фуры и минивэна произошло в Челябинске

Новости регионов: смертельное ДТП с участием фуры и минивэна произошло в Челябинске

ДТП с участием фуры произошло на дублере трассы М-2 в районе Подольска

В московской квартире обнаружен трехлетний ребенок, брошенный матерью

Жителя Приморского края задержали при попытке дать взятку инспектору ГАИ

Новости регионов: разбор танкера "Волгонефть-239" продолжается в Краснодарском крае

Матч с участием российского теннисиста Денисова прервали из-за стрельбы в Конго

Нетрезвый водитель повредил семь машин в ЖК "Бутово Парк 2"

Водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей в поселке Дрожжино

"Московский патруль": на таможне обнаружили более 700 соболиных шкурок

"Московский патруль": полиция обнаружила почти два килограмма наркотиков в квартире

Минивэн столкнулся с фурой на мосту в центре Челябинска. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и три пассажира. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным полиции, ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты.

Сахалинские военнослужащие организовали музей уникальных вражеских трофеев в зоне СВО. В нем представлено различное стрелковое вооружение, боеприпасы, ручные гранаты, экипировка и снаряжение, произведенные преимущественно в странах НАТО. Также там можно увидеть фотографии, которые бойцы сделали на передовой. Позднее экспонаты передадут в музейно-мемориальный комплекс "Победа" на Сахалине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика