Число погибших при стрельбе в школе в Швеции возросло до 11

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Число погибших в результате стрельбы в районе школы в Эребру возросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местной полиции.

Правоохранители до сих пор не установили точное количество пострадавших. В то же время сотрудники полиции подтвердили факт вооруженного нападения на территории Campus Risbergska. Там обучаются взрослые люди.

Тем не менее мотивы нападавшего остаются неизвестными, уточняет источник. Предположительно, преступник мог действовать из идеологических соображений.

Стрельба в учебном заведении Швеции произошла 4 февраля. Изначально полиция сообщала о пяти пострадавших. Местным жителям рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от района школы, где произошла стрельба.

По данным полиции, стрелявший 35-летний мужчина был убит. У него было разрешение на владение огнестрельным оружием.

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что массовая стрельба в школе стала самым страшным случаем насилия такого рода в истории страны. Он подчеркнул, что осознать масштабы происшествия сложно.

В свою очередь, министр юстиции Гуннар Стреммер отметил, что это событие потрясло шведское общество.