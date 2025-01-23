Подросток устроил стрельбу в одной из школ американского Нэшвилла

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Подросток открыл стрельбу в одной из школ американского города Нэшвилл, расположенного в штате Теннесси, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

Как отметил в беседе с журналистами полицейский Дон Аарон, подросток начал стрелять в школьном кафетерии. В результате нападения погибла 16-летняя девушка. Кроме того, пострадали еще двое учеников. Их госпитализировали.

Стрелявший совершил самоубийство. На данный момент правоохранителям ничего неизвестно о мотивах нападавшего.

Ранее четыре человека погибли из-за стрельбы в христианской школе Мэдисона, штат Висконсин. Уточнялось, что в числе погибших оказался и подозреваемый в нападении. При этом полицейские не сообщали, были ли среди жертв ученики или учителя.

