09 апреля, 18:56

Экономика

Татьяна Ким опровергла сообщения о вхождении ВТБ в капитал Wildberries

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Возможность вхождения ВТБ в капитал объединенной компании Wildberries&Russ (ООО "РВБ") не обсуждается ни в каком виде, заявила "Интерфаксу" в кулуарах форума КИТ-2026 глава объединенной компании Татьяна Ким.

Ранее СМИ писали, что ВТБ и Wildberries&Russ обсуждают возможные варианты интеграции. Уточнялось, что стороны еще не согласовали схему владения, доли и цену – сейчас они находятся на стадии оценок. Некоторые источники утверждали, что отдельные акционеры "РВБ" могут выйти из актива. ВТБ информацию о возможной интеграции с Wildberries пока не комментировал.

На вопрос, рассматривается ли участие банка в капитале РВБ, Ким ответила категорическим отказом, назвав эту информацию полной чушью.

"Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают (речь о возможном альянсе/интеграции банка и РВБ. – Прим. ред.), – мы бы точно так не ным, и однажды он, как они говорят", – отметила она.

Ким добавила, что, при всем уважении, даже не может это комментировать. Она предпочитает следовать принципу, который приписывает главе ВТБ Андрею Костину: "Банкам – банковское, а маркетплейсам – маркетплейсовое".

При этом Ким напомнила о плотном сотрудничестве между банком и Wildberries&Russ: компания берет у ВТБ кредиты, строит креативно-производственный кластер на территории ОЭЗ "Максимиха" и приобрела на открытых торгах бывший офис банка "Открытие" на Ордынке.

Она также добавила, что у нее сложились очень теплые и дружеские отношения с Костиным и однажды он даже приглашал ее в наблюдательный совет.

Ранее Ким назвала более конструктивной мерой введение единой цены на товар независимо от способа оплаты по сравнению с предложением запретить скидки. По ее мнению, ключевой задачей при выработке новых правил является не допустить ухудшения положения конечного потребителя.

В феврале 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

