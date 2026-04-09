Татьяна Ким опровергла сообщения о вхождении ВТБ в капитал Wildberries

Возможность вхождения ВТБ в капитал объединенной компании Wildberries&Russ (ООО "РВБ") не обсуждается ни в каком виде, заявила "Интерфаксу" в кулуарах форума КИТ-2026 глава объединенной компании Татьяна Ким.

Ранее СМИ писали, что ВТБ и Wildberries&Russ обсуждают возможные варианты интеграции. Уточнялось, что стороны еще не согласовали схему владения, доли и цену – сейчас они находятся на стадии оценок. Некоторые источники утверждали, что отдельные акционеры "РВБ" могут выйти из актива. ВТБ информацию о возможной интеграции с Wildberries пока не комментировал.

На вопрос, рассматривается ли участие банка в капитале РВБ, Ким ответила категорическим отказом, назвав эту информацию полной чушью.

"Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают (речь о возможном альянсе/интеграции банка и РВБ. – Прим. ред.), – мы бы точно так не ным, и однажды он, как они говорят", – отметила она.

Ким добавила, что, при всем уважении, даже не может это комментировать. Она предпочитает следовать принципу, который приписывает главе ВТБ Андрею Костину: "Банкам – банковское, а маркетплейсам – маркетплейсовое".

При этом Ким напомнила о плотном сотрудничестве между банком и Wildberries&Russ: компания берет у ВТБ кредиты, строит креативно-производственный кластер на территории ОЭЗ "Максимиха" и приобрела на открытых торгах бывший офис банка "Открытие" на Ордынке.

Она также добавила, что у нее сложились очень теплые и дружеские отношения с Костиным и однажды он даже приглашал ее в наблюдательный совет.

Ранее Ким назвала более конструктивной мерой введение единой цены на товар независимо от способа оплаты по сравнению с предложением запретить скидки. По ее мнению, ключевой задачей при выработке новых правил является не допустить ухудшения положения конечного потребителя.

В феврале 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.