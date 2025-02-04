Пять человек пострадали в результате стрельбы в районе школы в Швеции

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Пять человек числятся пострадавшими в результате стрельбы в районе школы в Эребру, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Швеции.

При этом правоохранители не стали уточнять, в каком состоянии находятся те, кто получил ранения.

На месте ЧП работают спасатели и врачи. Местным жителям рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от района школы, где произошла стрельба. По некоторым данным, в учреждении ведется обучение взрослых.

Ранее подросток открыл стрельбу в одной из школ американского города Нэшвилл, расположенного в штате Теннесси. Как отметил в беседе с журналистами полицейский Дон Аарон, подросток начал стрелять в школьном кафетерии.

В результате нападения погибла 16-летняя девушка. Кроме того, пострадали еще двое учеников. Их госпитализировали.

