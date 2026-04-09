09 апреля, 18:51

Российский актер Глеб Калюжный внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.

Администрация сайта обвиняет его в поддержке армии России и утверждает, что он якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения в базу является его роль в военно-драматическом фильме "Малыш", посвященном событиям в Мариуполе в начале СВО.

Ранее российского режиссера и актера Арменака Назикяна внесли в реестр опубликованных данных сайта. Поводом стали съемки фильма "Новая земля" в Запорожской области в 2025 году.

Также в базе украинского ресурса уже находится актриса сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова. Причиной стало высказывание женщины о том, что всегда считала Крым российским.

