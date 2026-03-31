СБУ заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения народному артисту России Николаю Баскову. Это следует с сайта украинского офиса генерального прокурора.

Там уточняется, что артист обвиняется по трем новым статьям.

В марте 2022 года Баскову предъявили обвинения в публичных призывах к изменению украинских границ. Кроме того, СБУ объявила его в розыск. С 2017 года певец находится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и ДНР. Артисту вменяют "неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины".

СБУ напомнила, что 18 марта 2021 года артист выступал на митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, в рамках которого поддержал принятие Крыма в состав России. Позже Киркорова объявили в розыск. Информацию о певце внесли в базу 30 октября 2025 года.

