31 марта, 20:57

СБУ заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения народному артисту России Николаю Баскову. Это следует с сайта украинского офиса генерального прокурора.

Там уточняется, что артист обвиняется по трем новым статьям.

В марте 2022 года Баскову предъявили обвинения в публичных призывах к изменению украинских границ. Кроме того, СБУ объявила его в розыск. С 2017 года певец находится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и ДНР. Артисту вменяют "неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины".

СБУ напомнила, что 18 марта 2021 года артист выступал на митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, в рамках которого поддержал принятие Крыма в состав России. Позже Киркорова объявили в розыск. Информацию о певце внесли в базу 30 октября 2025 года.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

