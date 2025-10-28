Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян получила повестку в Шевченковский районный суд Киева. Ее обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев к 30 октября, ну никак, к сожалению. А как возьмем – так сразу явлюсь, без всяких повесток", – указала она в своем телеграм-канале.

В прошлом году СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям УК Украины, в том числе о геноциде и пропаганде войны.

Также весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Симоньян выдвинули обвинения в финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" Украины.

Симоньян подчеркивала, что СБУ заранее готовит себе оправдание на случай ее убийства. Она также указывала, что попытки сделать это уже были.

