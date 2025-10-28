Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 19:51

Политика

Симоньян получила повестку в украинский суд

Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян получила повестку в Шевченковский районный суд Киева. Ее обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев к 30 октября, ну никак, к сожалению. А как возьмем – так сразу явлюсь, без всяких повесток", – указала она в своем телеграм-канале.

В прошлом году СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям УК Украины, в том числе о геноциде и пропаганде войны.

Также весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Симоньян выдвинули обвинения в финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" Украины.

Симоньян подчеркивала, что СБУ заранее готовит себе оправдание на случай ее убийства. Она также указывала, что попытки сделать это уже были.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика