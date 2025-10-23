Уголовное дело о покушении на Маргариту Симоньян передано в суд

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 человек, обвиняемых в покушении на главреда RT Маргариту Симоньян. Дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантами стали Михаил Балашов, Егор Савельев, Даниил Гусев, Никита Новик, Артем Рыженко, Вячеслав Емельянов, Александра Филимонова, Максим Соломатов, Сергей Короленков, Павел Рязанцев, Андрей Детковский и Максим Захаров.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации деятельности террористической организации и участии в ней, содействии террорганизации, приготовлении к убийству, покушении на незаконное приобретение оружия, разбое и его организации, хулиганстве и его организации, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

Установлено, что в августе 2022 года Балашов создал и возглавил в Москве ячейку международного движения National Socialism/White Power (признано террористическим и запрещено в РФ), которую назвал "Чистая кровь". В течение года он вовлек в нее вышеуказанных лиц.

В мессенджере Telegram фигурант создал и администрировал вместе с Савельевым несколько каналов для распространения экстремистских материалов и национал-социалистической идеологии. Там же публиковались призывы вступить в организацию.

Реализуя свои замыслы, участники сообщества совершили несколько преступлений, в том числе экстремистского характера. Видеозаписи деяний Балашов публиковал в Telegram.

Не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову и предложили за денежное вознаграждение убить Симоньян. Он согласился и привлек для этого Савельева.

С 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки и передавали информацию неустановленным лицам. В свою очередь, заказчики убийства передали Балашову данные о местонахождении двух тайников с деньгами.

Не позднее 13 июля того же года неизвестные для убийства главреда RT спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в столице, о чем сообщили Балашову. Тот прибыл на место, где был задержан полицейскими.

Следствие также считает перечисленных лиц причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана и Узбекистана.

Силовики предотвратили убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. Помимо оружия, правоохранители изъяли у задержанных шевроны, флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.

Изначально по делу проходили 8 человек, однако затем их число увеличилось до 12. Среди них также были несовершеннолетние.

Все обвиняемые будут находиться под стражей до 7 ноября 2025 года.