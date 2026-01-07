Форма поиска по сайту

В РФ могут начать обрабатывать биометрию преступников без их согласия

Фото: depositphotos/petrovv

Российское правительство планирует внести в Госдуму законопроект, разрешающий обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ утвержденного плана.

Отмечается, что разработкой проекта займется Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами. Они должны будут представить правительству проработанный документ в сентябре 2026 года.

При этом внесение проекта в Госдуму запланировано на апрель 2027 года.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин направил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. Меры коснутся тех, кто уклоняется от уголовного наказания и находится за пределами России.

Также ограничения грозят иноагентам, которые привлекались к административной ответственности за неисполнение предписаний Минюста, а также другим гражданам за призывы к введению санкций против РФ.

