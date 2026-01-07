02:58Политика
В РФ могут начать обрабатывать биометрию преступников без их согласия
Фото: depositphotos/petrovv
Российское правительство планирует внести в Госдуму законопроект, разрешающий обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ утвержденного плана.
Отмечается, что разработкой проекта займется Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами. Они должны будут представить правительству проработанный документ в сентябре 2026 года.
При этом внесение проекта в Госдуму запланировано на апрель 2027 года.
Ранее спикер Думы Вячеслав Володин направил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. Меры коснутся тех, кто уклоняется от уголовного наказания и находится за пределами России.
Также ограничения грозят иноагентам, которые привлекались к административной ответственности за неисполнение предписаний Минюста, а также другим гражданам за призывы к введению санкций против РФ.
