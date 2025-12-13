ГД рассмотрит закон об ограничениях для скрывающихся за границей преступников

Фото: Москва 24/Анна Селина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Предполагается, что меры коснутся тех, кто уклоняется от уголовного наказания и находится за пределами России. Также ограничения грозят иноагентам, которые привлекались к административной ответственности за неисполнение предписаний Минюста, а также другим гражданам за призывы к введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил России и участие в работе нежелательной организации.

Среди самих ограничений фигурируют приостановка прав на управление автомобилем, заморозка регистрации сделок с недвижимостью, остановка оформления кредитов или займов. Также преступники, которые скрываются за рубежом, не смогут заключать сделки по доверенности, воспользоваться интернет-банкингом или получить государственные услуги.

Уточняется, что соответствующую законодательную инициативу рассмотрят в приоритетном порядке. По словам Володина, эти меры создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.

Сами ограничения будут вводиться по решению генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести соответствующий реестр лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Ранее спикер ГД призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По мнению Володина, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, который предал свою страну и совершил подлый поступок, не может занимать должности в указанных сферах, считает он.

