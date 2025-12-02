Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:53

Шоу-бизнес
Певец Майданов: раскаявшихся релокантов нужно понять

Певец Майданов рассказал о своем отношении к релокантам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Депутат Госдумы и певец Денис Майданов на концерте "Ода матери" рассказал изданию "Абзац" о своем отношении к артистам, покинувшим страну.

"Если человек реально раскаялся – надо понять. И увидеть, что это не слова во имя возвращения себе финансового рынка, а искреннее раскаяние", – пояснил он.

По словам Майданова, есть люди, которые не разобрались в ситуации и покинули Россию после начала СВО, совершив эмоциональные поступки и допустив кардинальные ошибки.

"Кто-то сморозил во взрослом возрасте глупость, которая стоила ему карьеры. Почему? Потому что наплевал на своего зрителя, на свою страну. И взамен получил то, что получил", – добавил он.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен заявила, что покинувшие РФ артисты утратили свою значимость и перестали быть великими. Она отметила, что релоканты также не смогли сохранить признание за границей. По ее мнению, они потеряли величие тогда, когда "перестали быть русскими" и превратились просто в граждан другой страны.

