Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт благодаря активным действиям.

Ранее армия РФ поразила места хранения и подготовки украинских беспилотников дронов дальнего действия. Кроме того, были ликвидированы базы горючего и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зарубежных наемников. Для уничтожения целей использовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

До этого ВС РФ, используя дроны "Герань", уничтожила вражеские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области.