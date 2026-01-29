Загруженность столичных дорог достигнет 9 баллов к вечеру 29 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность столичных дорог достигнет 9 баллов к вечеру четверга, 29 января. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что на центральных улицах города в течение дня возможны локальные ограничения. По информации ЦОДД, дороги уже загружены на 6 баллов.

На данный момент движение затруднено на ТТК в районе улицы Беговой, на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе улицы Маршала Катукова.

В транспортном ведомстве рекомендовали водителям пересесть на метро, МЦК и МЦД. Если же автомобилем все-таки придется воспользоваться, лучше делать это после 20:30. Горожанам посоветовали заранее выбирать маршрут и добавить к привычному времени 40 минут.

Сильные снегопады продолжаются в столице с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней. Ожидается, что в ночь на 30 января температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов. В субботу, 31 января, морозы усилятся. Ночью в столице ожидается до минус 16–19 градусов, днем, несмотря на солнечную и сухую погоду, температура не поднимется выше минус 11–14 градусов.

