Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 13:22

Транспорт

Загруженность столичных дорог достигнет 9 баллов к вечеру 29 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность столичных дорог достигнет 9 баллов к вечеру четверга, 29 января. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что на центральных улицах города в течение дня возможны локальные ограничения. По информации ЦОДД, дороги уже загружены на 6 баллов.

На данный момент движение затруднено на ТТК в районе улицы Беговой, на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе улицы Маршала Катукова.

В транспортном ведомстве рекомендовали водителям пересесть на метро, МЦК и МЦД. Если же автомобилем все-таки придется воспользоваться, лучше делать это после 20:30. Горожанам посоветовали заранее выбирать маршрут и добавить к привычному времени 40 минут.

Сильные снегопады продолжаются в столице с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней. Ожидается, что в ночь на 30 января температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов. В субботу, 31 января, морозы усилятся. Ночью в столице ожидается до минус 16–19 градусов, днем, несмотря на солнечную и сухую погоду, температура не поднимется выше минус 11–14 градусов.

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика