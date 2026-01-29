Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 08:46

Город

В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы продолжают круглосуточно устранять последствия обрушившегося на Москву мощного снегопада, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Снегопад продолжался ночью. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся сегодня, 29 января", – указали в комплексе.

В связи с этим ночью и ранним утром 29 января специалисты тщательно очистили с помощью техники дороги и тротуары, а после обработали их противогололедными средствами. Данный цикл будет повторяться по мере выпадения осадков.

Также во всех районах города организованы мероприятия по вывозу образовавшихся за время интенсивного снегопада снежных масс с улично-дорожной сети. В течение дня данный процесс будет продолжаться и на дворовых территориях.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – призвали в КГХ.

Вместе с тем пресс-служба Дептранса предупредила о возможных локальных ограничениях движения в центре города из-за снегопада. Во избежание опозданий ведомство рекомендует пользоваться метро, Московским центральным кольцом (МЦК) или Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Если же поездка на личном авто необходима, водителям следует учитывать возможные задержки и закладывать больше времени на дорогу, а также заранее планировать маршруты.

Снегопады накрыли столицу ночью 27 января. Прогнозируется, что сильные осадки будут продолжаться включительно до 29-го числа.

За прошедшие два дня Москва обновила снежный максимум зимы. В городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы.

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 29 января

Читайте также


городпогодаЖКХ

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика