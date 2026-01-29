В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы продолжают круглосуточно устранять последствия обрушившегося на Москву мощного снегопада, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Снегопад продолжался ночью. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся сегодня, 29 января", – указали в комплексе.

В связи с этим ночью и ранним утром 29 января специалисты тщательно очистили с помощью техники дороги и тротуары, а после обработали их противогололедными средствами. Данный цикл будет повторяться по мере выпадения осадков.

Также во всех районах города организованы мероприятия по вывозу образовавшихся за время интенсивного снегопада снежных масс с улично-дорожной сети. В течение дня данный процесс будет продолжаться и на дворовых территориях.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – призвали в КГХ.

Вместе с тем пресс-служба Дептранса предупредила о возможных локальных ограничениях движения в центре города из-за снегопада. Во избежание опозданий ведомство рекомендует пользоваться метро, Московским центральным кольцом (МЦК) или Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Если же поездка на личном авто необходима, водителям следует учитывать возможные задержки и закладывать больше времени на дорогу, а также заранее планировать маршруты.

Снегопады накрыли столицу ночью 27 января. Прогнозируется, что сильные осадки будут продолжаться включительно до 29-го числа.

За прошедшие два дня Москва обновила снежный максимум зимы. В городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы.