Дорожный патруль ЦОДД помог более 150 застрявшим из-за снега авто и грузовикам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожный патруль ЦОДД в минувшие снегопады помог более 150 застрявшим автомобилям и грузовикам, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

ЦОДД продолжает работать в усиленном режиме – 36 экипажей дорожного патруля находятся на круглосуточном дежурстве. Они оперативно находят и решают проблемы, например, "КамАЗы" помогают застрявшим грузовикам и освобождают движение. На особо трудных подъемах работают мощные тягачи.

Кроме того, ситуационный центр ЦОДД в реальном времени видит все происходящее на столичных дорогах, оперативно связывается со службами города и направляет дорожный патруль.

Сейчас водителей призвали пересесть на городской транспорт (метро, МЦК, МЦД). За рулем необходимо помнить, что дистанция должна быть вдвое больше обычной. Нельзя отвлекаться на телефон. Также стоит избегать затяжных подъемов на МКАД, так как это зоны повышенного риска.

"Автомобили службы оснащены всем необходимым для помощи водителям. С 27 января патрульные вытянули более 150 застрявших легковых машин и грузовиков, предотвратив заторы и аварийные ситуации", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В настоящее время коммунальные и экстренные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме из-за мощного снегопада. В ночные и ранние утренние часы в среду, 28 января, специалисты провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Эти работы будут повторяться по мере выпадения снега.