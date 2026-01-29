Форма поиска по сайту

29 января, 18:55

Происшествия

Захоронения пациентов психоневрологического интерната нашли под Прокопьевском

Фото: 123RF.com/wrangel

Погибших пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области хоронили рядом с учреждением. Их могилы были найдены местным жителем, сообщает Ngs42.ru.

Мужчина рассказал, что впервые заметил захоронения летом 2025 года во время прогулки по лесу. Он предположил, что могилы связаны с интернатом, где проживали люди с психическими расстройствами.

"Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется", – заявил мужчина.

По просьбе представителей СМИ он приехал на место, где были похоронены умершие постояльцы интерната, и сделал снимки. На них видны могилы, которые принадлежат людям в возрасте от 19 до 73 лет. Фамилии и даты смерти скрыты.

Также выяснилось, что мест захоронений несколько. В частности, могилы тех, кто умер за последний месяц, находятся в другом месте. Помимо этого, мужчина обратил внимание, что надгробия не новые и, вероятно, сняты с других могил.

При этом нет никаких признаков, что территория относится к кладбищу.

Роспотребнадзор 24 января организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Их госпитализировали.

Также было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. В здании была проведена дезинфекция. По факту произошедшего следователи возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Спустя время выяснилось, что за январь в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Причинами смерти 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

После этого следователи переквалифицировали дело на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к возникновению условий для распространения вирусной инфекции.

Несмотря на гибель пациентов, интернат продолжил работать в штатном режиме. Однако в учреждение прибыла комиссия Минтруда и соцзащиты Кузбасса. Руководителю интерната внесено представление.

Также вскрылось, что сотрудники интерната в Прокопьевске боялись рассказывать о проблемах учреждения из-за возможного увольнения. Юрист Алексей Мухин, представляющий интересы пациентов, рассказал, что постояльцы жаловались на принудительную изоляцию, использование транквилизаторов, оформление кредитов на их имена и избиения.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк после произошедшего поручил проверить все интернаты Кузбасса. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также взяла на особый контроль расследование гибели 9 человек в интернате Прокопьевска.

