29 января, 14:58

Политика

Москалькова заявила, что возьмет на особый контроль ситуацию с интернатом в Прокопьевске

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что лично возьмет на особый контроль расследование гибели 9 человек в интернате Прокопьевска.

Москалькова подчеркнула, что подобные трагедии глубоко затрагивают не только профессиональный долг правоохранителей по установлению истины и наказанию виновных, но и требуют ответа на вопросы.

"Установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно, разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной", – сказала омбудсмен.

Как сообщила начальник департамента информационной политики региона Амина Боташева, 30 января в правительстве Кузбасса состоится заседание общественного совета, посвященное ситуации в интернате. Его проведение запланировано на 10:00 (06:00 по московскому времени).

Кроме того, из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что за последние 10 лет в интернате было проведено 50 различных проверок. В 12 случаях были выявлены нарушения. С 2015 года в учреждении прошли 24 плановые и 26 внеплановых проверок. Последняя из них, внеплановая, была проведена Государственной инспекцией труда Кемеровской области 6 августа 2025 года. Ее результаты в предоставленных документах не указаны.

Среди ведомств, проверявших интернат, также были региональные управления МЧС и Роспотребнадзора, Государственная трудовая инспекция, территориальный орган Росздравнадзора и ГИБДД.

В настоящее время для оказания помощи всем нуждающимся из интерната в город была направлена дополнительная медицинская бригада из областной больницы Кемерова, заявил губернатор региона Илья Середюк.

"Тем, кто сейчас нуждается в медицинской помощи, будет оказано внимание. Сделаем все, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку", – сказал он.

О смерти постояльцев учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек были названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях уточняется.

Очевидцы рассказали, что к пациентам относились по-хамски и практически не ухаживали, кроме того, персонал часто использовал нецензурную лексику. По словам одной из сотрудниц, постояльцев переодевали в чистую одежду только во время проверок, а в остальное время с ними обращались жестко.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Позднее СК его переквалифицировал – теперь расследование ведется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как рассказали в региональной прокуратуре, в интернате выявили факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю интерната внесено представление.

