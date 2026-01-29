Прокопьевский интернат, где умерли 9 пациентов, продолжает работать в штатном режиме

Фото: 123RF.com/mrsveronik

Интернат в Прокопьевске, в котором за январь умерли 9 человек, продолжает работать в штатном режиме. Об этом РИА Новости рассказала главный врач учреждения Елена Морозова.

"Учреждение работает круглосуточно", – отметила она.

Вместе с тем в Росздравнадзоре по региону сообщили о проведении проверки качества оказываемых медицинских услуг в интернате.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что материалы, требующие дополнительной проверки в связи с инцидентом, направлены в правоохранительные органы. По его словам, власти оперативно отреагировали на произошедшее, а с 24 января в учреждении работает комиссия министерства труда и социальной защиты Кузбасса.

"Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате тяжелая. Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях", – указал Середюк в своем телеграм-канале.

О смерти постояльцев учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях уточняется.

По словам очевидцев, к пациентам относились по-хамски и практически не ухаживали, персонал нередко использовал обсценную лексику. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.