Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 07:15

Политика

Топливный туризм стал популярен в Европе на фоне ситуации с Ираном

Фото: depositphotos/bashta

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин в Европе набирает популярность так называемый топливный туризм, рассказал РИА Новости официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Марко Велфли.

Он объяснил, что с начала марта наблюдается повышенный спрос на автозаправочных станциях, а топливный туризм отмечается в приграничной зоне между Швейцарией и Германией – автовладельцы из ФРГ, где рост цен более ощутим, едут в соседнюю Швейцарию, чтобы заправиться. Однако цены на бензин там тоже растут.

По данным радара цен на бензин TCS, средняя стоимость неэтилированного 95-го бензина в период с 28 февраля по 9 марта выросла на 3,7%. Рост цен на дизельное топливо составил 8,6%.

Велфли добавил, что дальнейший рост вполне возможен. В начале января в среднем за литр 95-го бензина нужно было заплатить 1,65 франка, то есть около 173 рублей. Сейчас – 1,79 франка, что равняется примерно 187 рублям.

Повышение цен на топливо происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, рост цен на нефть – это небольшая плата за безопасность страны. Он уверен, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.

Стоимость нефти на мировых биржах сохраняется в районе 100 долларов за баррель

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикатуризмэкономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика