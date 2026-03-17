17 марта, 10:35

В мире

Буддистские храмы в Таиланде отменили обряды кремации из-за дефицита топлива

Фото: 123RF.com/psisa

Буддистские храмы в Таиланде вынуждены отменять ритуалы кремации из-за дефицита топлива, сообщило издание Bangkok Post.

Например, храм Ват Саман Раттанарам в провинции Чаченгсау обратился в соцсетях к подписчикам с просьбой рассказать, на каких заправках можно приобрести дизельное топливо. Служители храма добавили, что на некоторых заправках продают топливо только при предоставлении свидетельства о смерти. При этом выдается только 50 литров дизеля на руки, однако этого недостаточно для кремации взрослого человека.

В ближайшие недели работа храма будет серьезно осложнена, в некоторых случаях служителям придется откладывать кремацию, отметил председатель управляющего комитета храма Крисада Махавириотхаи.

Храм Ват Махатхат в провинции Накхонпханом, в свою очередь, приостановил работу своего крематория, поскольку в данном регионе заправочные станции отказываются продавать топливо в переносные емкости. Это лишает монахов возможности делать запасы. Помимо этого, топливо продается только для заправки автомобилей. В храме надеются, что смогут добиться того чтобы для ритуальных целей будет сделано исключение.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Южной Азии, например в Индии, Пакистане и Бангладеш.

Недостаток топлива происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, рост цен на нефть – это небольшая плата за безопасность страны. Он уверен, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.

Яндекс.Метрика