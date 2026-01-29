Хинштейн сломал три ребра в ДТП, помимо бедренной кости

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, помимо бедренной кости, сломал три ребра в результате ДТП. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время", – сказал он.

Глава региона сообщил, что уже неделю находится в Курской областной клинической больнице. Он отметил высокий уровень профессионализма врачей. По словам Хинштейна, они прилагают все усилия, чтобы он быстрее встал на ноги и смог вернуться к работе.

Он подчеркнул, что продолжает "держать руку на пульсе" и контролировать ситуацию в Курской области прямо из палаты.

Хинштейн попал в ДТП 22 января. Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. По словам главы региона, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Позже он рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. Губернатор добавил, что отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться на Курской земле.

