Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о ртути в сушеной рыбе в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичное управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование после появления информации об обнаружении ртути в рыбе, приобретенной в одном из сетевых магазинов Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По телеграм-каналам распространились сообщения о том, что мужчина приобрел упаковку слабосоленой рыбы, принес ее домой и съел половину продукта вместе с женой. Спустя некоторое время супруги обратили внимание на инородные объекты в рыбе и поняли, что это ртуть. Они вызвали спасателей, которые подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества и изъяли упаковку.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о возможной реализации сушено-вяленой рыбной продукции "Ставридка" торговой марки "Сухогруз" в магазине сети "Красное и Белое", который находится на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском.

Сотрудники ведомства отобрали образцы рыбы и направили их на лабораторные исследования во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Юридическому лицу ООО "Альфа-М", управляющему сетью "Красное и Белое", выдано предписание о приостановке продажи потенциально опасной продукции указанной торговой марки. В ведомстве подчеркнули, что компания оказывает полное содействие и прекратила реализацию рыбы до получения результатов экспертизы.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

