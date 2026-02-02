Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 17:07

Общество

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о ртути в сушеной рыбе в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичное управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование после появления информации об обнаружении ртути в рыбе, приобретенной в одном из сетевых магазинов Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По телеграм-каналам распространились сообщения о том, что мужчина приобрел упаковку слабосоленой рыбы, принес ее домой и съел половину продукта вместе с женой. Спустя некоторое время супруги обратили внимание на инородные объекты в рыбе и поняли, что это ртуть. Они вызвали спасателей, которые подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества и изъяли упаковку.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о возможной реализации сушено-вяленой рыбной продукции "Ставридка" торговой марки "Сухогруз" в магазине сети "Красное и Белое", который находится на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском.

Сотрудники ведомства отобрали образцы рыбы и направили их на лабораторные исследования во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Юридическому лицу ООО "Альфа-М", управляющему сетью "Красное и Белое", выдано предписание о приостановке продажи потенциально опасной продукции указанной торговой марки. В ведомстве подчеркнули, что компания оказывает полное содействие и прекратила реализацию рыбы до получения результатов экспертизы.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в столице инициировали проверку по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика