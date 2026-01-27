Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:20

Экономика
Главная / Новости /

"Известия": власти РФ прорабатывают введение маркировки готовой еды

В РФ обсуждают вопрос введения маркировки готовой еды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Мероприятие прошло в декабре прошлого года под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Одним из ключевых вопросов заседания стало регулирование рынка готовой еды.

Речь идет о продукции, продаваемой в торговых сетях и через службы доставки. О необходимости введения маркировки заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ). Госкомиссия поддержала эту позицию и поручила Роспотребнадзору разработать предложения по внесению изменений в законодательство.

Кроме того, в проекте протокола заседания содержалось поручение Минпромторгу проработать с соответствующими ведомствами вопрос о проведении в РФ эксперимента по маркировке готовой еды. Тем не менее в министерстве не подтвердили данное поручение.

Президент АППГЕ Сергей Беляков заявил, что маркировка готовой еды позволит предотвратить массовые отравления граждан.

"Прозрачная прослеживаемость продукции позволяет оперативно выявлять партии с нарушениями и блокировать их реализацию как на фабриках-кухнях, так и на кассе – даже если проблема обнаружена лишь в одном экземпляре", – подчеркнул он.

Ранее Минпромторг предложил постепенно вводить обязательную маркировку некоторых видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей.

Ведомство также подготовило проект постановления правительства о расширении перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В России разработают маркировку для продуктов с высоким содержанием соли и сахара

Читайте также


экономика

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика