"Известия": власти РФ прорабатывают введение маркировки готовой еды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Мероприятие прошло в декабре прошлого года под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Одним из ключевых вопросов заседания стало регулирование рынка готовой еды.

Речь идет о продукции, продаваемой в торговых сетях и через службы доставки. О необходимости введения маркировки заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ). Госкомиссия поддержала эту позицию и поручила Роспотребнадзору разработать предложения по внесению изменений в законодательство.

Кроме того, в проекте протокола заседания содержалось поручение Минпромторгу проработать с соответствующими ведомствами вопрос о проведении в РФ эксперимента по маркировке готовой еды. Тем не менее в министерстве не подтвердили данное поручение.

Президент АППГЕ Сергей Беляков заявил, что маркировка готовой еды позволит предотвратить массовые отравления граждан.

"Прозрачная прослеживаемость продукции позволяет оперативно выявлять партии с нарушениями и блокировать их реализацию как на фабриках-кухнях, так и на кассе – даже если проблема обнаружена лишь в одном экземпляре", – подчеркнул он.

Ранее Минпромторг предложил постепенно вводить обязательную маркировку некоторых видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей.

Ведомство также подготовило проект постановления правительства о расширении перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке.