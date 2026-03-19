19 марта, 13:03

Происшествия

Уголовное дело возбудили в связи со смертью выпавшей из окна девочки в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трехлетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного СК в MAX.

Трагедия произошла в четверг, 19 марта, в жилом доме на улице Велозаводской. Предварительно, ребенок остался на недолгое время без присмотра в комнате с открытым окном.

Пострадавшую госпитализировали, а позднее она скончалась. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении СК.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожие поймали двухлетнего мальчика, который выпал из окна десятого этажа. Неравнодушные граждане успели растянуть одежду и смягчить удар. В больницу малыш поступил с кататравмой и сотрясением головного мозга.

Позже сообщалось, что участникам спасения мальчика вручат знаки отличия "За доблесть в спасении".

происшествиягород

