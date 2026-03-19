Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Велозаводской в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

Ребенка госпитализировали. Позднее девочка скончалась.

Предварительно, она осталась на недолгое время без присмотра. В комнате, где находилась пострадавшая, было открыто окно.

"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа и выжил благодаря прохожим. Неравнодушные граждане успели растянуть одежду и смягчить удар. В больницу малыш поступил с кататравмой и сотрясением головного мозга.

СМИ писали, что у матери ребенка есть судимости по нескольким статьям, в частности за кражу. Также она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Позже сообщалось, что участникам спасения мальчика вручат знаки отличия "За доблесть в спасении".