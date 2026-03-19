Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Белоруссии

Белоруссия – один из важнейших торгово-экономических партнеров Москвы. Столичные компании поставляют туда широкую линейку товаров, сообщается на портале мэра и правительства города.

По результатам 2025 года благодаря поддержке Московского экспортного центра столичные бизнесмены заключили контракты с белорусскими партнерами на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, сказал гендиректор МЭЦ Виталий Степанов.

По его словам, виден потенциал развития и укрепления сотрудничества с деловым сообществом Белоруссии, Москва готова содействовать этому процессу. Поддержка МЭЦ помогает компаниям не только выходить на рынок, но и закрепляться в нем, выстраивая долгосрочные связи.

Например, одна московская компания благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный менторинг" поставит в Белоруссию лицензионное программное обеспечение, а другая окажет маркетинговые услуги для клиентов из республики.

Также по итогам участия в международной выставке информационно-коммуникационных технологий TIBO в рамках программы Made in Moscow столичная компания заключила контракт с белорусским контрагентом на поставку ГНСС-приемника – специального радиоборудования для определения координат после приема и обработки сигналов спутниковых навигационных систем.

Отмечается, что за последние годы МЭЦ на белорусском направлении было организовано участие московских предприятий в 2 международных выставках и 3 бизнес-миссиях. В 2026 году работа продолжится. К примеру, в июне столичные предприниматели представят потенциальным партнерам высокотехнологичную продукцию на бизнес-миссии МЭЦ в Минске.

Ранее сообщалось, что город помог московским компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах. Чаще всего договоренности достигались с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией и Вьетнамом. Кроме того, прошли ресерсные бизнес-миссии с партнерами из Чили и Эфиопии.