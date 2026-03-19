19 марта, 13:31

Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Белоруссии

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Белоруссия – один из важнейших торгово-экономических партнеров Москвы. Столичные компании поставляют туда широкую линейку товаров, сообщается на портале мэра и правительства города.

По результатам 2025 года благодаря поддержке Московского экспортного центра столичные бизнесмены заключили контракты с белорусскими партнерами на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, сказал гендиректор МЭЦ Виталий Степанов.

По его словам, виден потенциал развития и укрепления сотрудничества с деловым сообществом Белоруссии, Москва готова содействовать этому процессу. Поддержка МЭЦ помогает компаниям не только выходить на рынок, но и закрепляться в нем, выстраивая долгосрочные связи.

Например, одна московская компания благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный менторинг" поставит в Белоруссию лицензионное программное обеспечение, а другая окажет маркетинговые услуги для клиентов из республики.

Также по итогам участия в международной выставке информационно-коммуникационных технологий TIBO в рамках программы Made in Moscow столичная компания заключила контракт с белорусским контрагентом на поставку ГНСС-приемника – специального радиоборудования для определения координат после приема и обработки сигналов спутниковых навигационных систем.

Отмечается, что за последние годы МЭЦ на белорусском направлении было организовано участие московских предприятий в 2 международных выставках и 3 бизнес-миссиях. В 2026 году работа продолжится. К примеру, в июне столичные предприниматели представят потенциальным партнерам высокотехнологичную продукцию на бизнес-миссии МЭЦ в Минске.

Ранее сообщалось, что город помог московским компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах. Чаще всего договоренности достигались с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией и Вьетнамом. Кроме того, прошли ресерсные бизнес-миссии с партнерами из Чили и Эфиопии.

Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

