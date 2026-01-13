Собянин: Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что город активно поддерживает столичных предпринимателей, которые экспортируют свою продукцию на международные рынки. Множество инструментов есть у Московского экспортного центра – в 2025 году объем поддержанного экспорта составил 27,3 миллиарда рублей.

Чаще всего контракты заключали с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией и Вьетнамом. Кроме того, были впервые организованы проекты в Пакистане и Катаре, состоялись реверсные бизнес-миссии с партнерами из Чили и Эфиопии.

По словам Собянина, чаще всего за рубеж поставляется продукция пищевой промышленности и товары широкого потребления, а также решения в сфере IT. Помимо этого, одна из компаний Москвы поставляет в Китай консервированные продукты, а другая – отправляет в Казахстан детали для пультов диспетчерской.

В то же время столичный разработчик получил контракт на поставку программного обеспечения в Армению, еще одна компания будет экспортировать протезы в Судан.

"Наша продукция сегодня соответствует самым высоким стандартам качества, и город продолжит делать все возможное, чтобы в этом мог убедиться каждый покупатель – как в России, так и за рубежом", – заключил мэр.

Ранее московские экспортеры назвали ОАЭ, Китай, Индию и Казахстан самыми популярными направлениями для продвижения. Интерес у компаний также вызвали страны Африки. По результатам проведенного опроса будет составлен план деловых мероприятий на 2026 год. Город возьмет на себя аренду площадки, застройку и оформление коллективного стенда Made in Moscow, а также проведение встреч с потенциальными партнерами, расходы на услуги переводчика и другие траты.

