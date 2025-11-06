Правительство Москвы подписало соглашение с отелем об участии в федпроекте

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Правительство Москвы и Four Seasons Hotel Moscow заключили соглашение об участии отеля в федеральном проекте "Производительность труда". Его от первой стороны подписала заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Церемония состоялась в рамках VII федерального форума "Производительность 360". Багреева отметила, что основой экономики столицы является сектор услуг, поэтому первоочередная задача – повышение производительности труда.

"И здесь самую большую заинтересованность мы видим в сфере туризма. Сегодня в проекте уже участвуют 32 компании отрасли, среди них – отели, рестораны, туристические агентства и туроператоры. Их совокупный экономический эффект от участия в проекте составил 271 миллион рублей", – подчеркнула заммэра.

По ее словам, свою эффективность доказали адаптированные методики бережливых технологий для гостиничного и туристического сектора. Они позволяют оптимизировать операционные процессы, а также повышать квалификацию сотрудников.

Благодаря этому создается мультипликативный эффект, от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий. Багреева добавила, что присоединение одного из ведущих отелей Москвы к проекту станет важным событием для туристической сферы, поспособствует укреплению позиций городского туризма, а также приведет к росту эффективности индустрии гостеприимства.

Эксперты "Мосстратегии" разработают для отеля индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов. Компания сможет выбрать для пилотного проекта направление гостевого сервиса, например заселение, организацию мероприятий или работу шведского стола.

Планируется внедрение инструментов бережливых технологий, обучение сотрудников, сокращение потерь времени и ресурсов, а также отработка новых стандартов обслуживания. Это позволит повысить устойчивость операционных результатов и качество сервиса.

Генеральный менеджер отеля Павел Кобликов отметил, что они всегда ищут новые способы работать лучше и делать пребывание гостей более комфортным. Участие в проекте "Производительность труда" дает возможность посмотреть на привычные процессы под другим углом и найти точки роста, а также стать эффективнее.

"Совместная работа с экспертами – это возможность укрепить команду и внести свой вклад в развитие московского гостеприимства", – заключил Кобликов.

Национальный проект "Производительность труда" реализовывался за счет средств городского бюджета в 2022–2024 годах. В октябре 2023-го в него включили сферу туризма.

С 2025 года столичные компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сергей Собянин заявил, что до 2030 года его участниками должны стать свыше 800 московских предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".

Ранее стало известно, что отельеры Москвы поучаствовали в деловой миссии в Дубае, где обменялись практиками с коллегами и изучили инновации в сфере производительности труда. Они получили практические знания и установили новые деловые контакты.

В ходе миссии московские специалисты узнали об операционной деятельности дубайских отелей и цифровых решениях, которые могут сделать более эффективными процессы обслуживания.

