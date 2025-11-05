Столичные отельеры поучаствовали в деловой миссии в Дубае

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Отельеры Москвы поучаствовали в деловой миссии в Дубае, где обменялись практиками с коллегами и изучили инновации в сфере производительности труда. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Участниками стали представители 19 столичных отелей, в том числе включенных в федпроект "Производительность труда", АНО "Мосстратегия" и городского комитета по туризму. Мероприятие, оказавшееся пилотным проектом, будет способствовать прогрессу международного сотрудничества, отметила заммэра и глава указанного департамента Мария Багреева.

Она уточнила, что отельеры получили практические знания и установили новые деловые контакты. В ходе миссии московские специалисты узнали об операционной деятельности дубайских отелей и цифровых решениях, которые могут сделать более эффективными процессы обслуживания.

По словам заммэра, в настоящее время в федпроекте принимают участие 23 отеля из Москвы, большинство из которых внедряют бережливые технологии и получают от этого выгоду: общий экономический эффект для гостиничной индустрии города составил 128 миллионов рублей.

Багреева указала, что подобные проекты будут реализовываться и в других сферах экономики. Они помогают наращивать производительность труда и внедрять новые технологии.

Ранее 25 представителям туротрасли Москвы, принявшим участие в нацпроекте "Производительность труда", удалось сэкономить почти 260 миллионов рублей. Они на 31% увеличили эффективность рабочих процессов, на 28% ускорили выполнение задач и на 35% сократили излишние запасы расходных материалов.