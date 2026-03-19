19 марта, 13:59Шоу-бизнес
Певица Ханна записала песню "Потеряла голову" на китайском языке
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) записала песню "Потеряла голову" на китайском языке, пишет "Газета.ру".
"Сама в шоке, как это произошло", – поделилась артистка эмоциями в телеграм-канале.
Публикацию она сопроводила 24-секундным сниппетом песни, а также фотографией обложки. В СМИ отметили, что новую композицию поклонники встретили позитивно.
Первую песню под названием "Я просто твоя" Ханна выпустила в 2013-м. Годом позже она записала трек "Скромным быть не в моде", участие в котором принял Егор Крид.
Певица состоит в браке с российским бизнесменом и продюсером Павлом Курьяновым, также известным как Пашу. Ханна отрицает, что супруг обеспечил ей музыкальную карьеру, но признает, что он помог ей развиваться в профессии.
Ранее певец Дима Билан рассказал, что платформа TikTok способствует возрождению интереса к его музыке в Европе. Так он прокомментировал сообщения СМИ о популярности его песни Never Let You Go в Греции. Артист отметил, что в этой стране уже долгое время существуют клубы друзей и фан-клубы, которые объединяют любителей его творчества.
Читайте также
- Киркоров представил новый альбом из 17 композиций
- Певица Куртукова заявила, что женщинам труднее добиться успеха в жанре хип-хоп