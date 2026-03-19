Певица Ханна записала песню "Потеряла голову" на китайском языке

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) записала песню "Потеряла голову" на китайском языке, пишет "Газета.ру".

"Сама в шоке, как это произошло", – поделилась артистка эмоциями в телеграм-канале.

Публикацию она сопроводила 24-секундным сниппетом песни, а также фотографией обложки. В СМИ отметили, что новую композицию поклонники встретили позитивно.

Первую песню под названием "Я просто твоя" Ханна выпустила в 2013-м. Годом позже она записала трек "Скромным быть не в моде", участие в котором принял Егор Крид.

Певица состоит в браке с российским бизнесменом и продюсером Павлом Курьяновым, также известным как Пашу. Ханна отрицает, что супруг обеспечил ей музыкальную карьеру, но признает, что он помог ей развиваться в профессии.

