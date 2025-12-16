Роскачество: выявлены нарушения ГОСТа у Global Village, "Юнона" и "Маркет"

Фото: depositphotos/vetre

У горошка марок Global Village, "Юнона" и "Маркет" выявлены нарушения ГОСТа, заявили в Роскачестве.

По данным организации, продукт первых двух марок оказался неоднородным по размеру, а доля битых зерен составила 6,8 и 6,9% соответственно, хотя для высшего сорта допускается не более 6%. В горошке третьего бренда обнаружили примесь кормового коричневого гороха в количестве одной штуки.

В исследовании также принимала участие продукция марок "Овощ в помощь", Heinz, Eko, "Вкусвилл", О'кей Daily, "Знак заботы", Globus, "6 соток", Бондюэль, Greenola, "Ашан", "Фрау Марта", "Лента", "Дядя Ваня", Green Ray, "Кормилица" и "Кубаночка".

В Роскачестве подчеркнули, что вся продукция полностью безопасна: пестициды, ГМО, консерванты, красители и микробиологические нарушения в ней не обнаружены, консервы стерильны и герметичны. Консервированный зеленый горошек с маркировкой ГОСТ должен соответствовать строгим органолептическим показателям. Несоответствие ГОСТ считается нарушением, которое было выявлено у продукции трех торговых марок.

По показателю опережающего стандарта Роскачества несоответствие зафиксировано у шести марок. Это не считается нарушением, но лишает товар возможности получить государственный знак качества. В отдельных марках также были выявлены отклонения по консистенции горошка и заливочной жидкости. Например, в продукции "Овощ в помощь" горошек оказался мягким и неоднородным, а оболочка зерен немного плотнее.

В образцах "Лента" заливочная жидкость была мутной, а цвет горошка – неоднородным, от бледно-оливкового до светло-зеленого и оливкового, при этом цвет жидкости был бледно-желтым.

Запаха и вкуса несоответствий эксперты не выявили. Фактическая массовая доля зерен в продукции пяти марок ("Ашан", "Знак заботы", "Маркет", "Юнона", О'кей Daily) оказалась ниже установленного стандарта. Массовая доля белка соответствовала норме, однако у "Юноны" обнаружено несоответствие по содержанию углеводов и жиров.

Ранее в Роскачестве сообщили, что при выборе консервированного зеленого горошка следует проверять целостность упаковки, дату производства и срок хранения, который не должен превышать три года. Консервы, произведенные с конца мая по конец июля, обычно делают из свежего горошка, в остальное время – из сублимированного или быстрозамороженного.