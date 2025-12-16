Форма поиска по сайту

16 декабря, 14:39

Общество
Роскачество: выявлены нарушения ГОСТа у Global Village, "Юнона" и "Маркет"

Роскачество обнаружило три марки зеленого горошка, не соответствующие ГОСТу

Фото: depositphotos/vetre

У горошка марок Global Village, "Юнона" и "Маркет" выявлены нарушения ГОСТа, заявили в Роскачестве.

По данным организации, продукт первых двух марок оказался неоднородным по размеру, а доля битых зерен составила 6,8 и 6,9% соответственно, хотя для высшего сорта допускается не более 6%. В горошке третьего бренда обнаружили примесь кормового коричневого гороха в количестве одной штуки.

В исследовании также принимала участие продукция марок "Овощ в помощь", Heinz, Eko, "Вкусвилл", О'кей Daily, "Знак заботы", Globus, "6 соток", Бондюэль, Greenola, "Ашан", "Фрау Марта", "Лента", "Дядя Ваня", Green Ray, "Кормилица" и "Кубаночка".

В Роскачестве подчеркнули, что вся продукция полностью безопасна: пестициды, ГМО, консерванты, красители и микробиологические нарушения в ней не обнаружены, консервы стерильны и герметичны. Консервированный зеленый горошек с маркировкой ГОСТ должен соответствовать строгим органолептическим показателям. Несоответствие ГОСТ считается нарушением, которое было выявлено у продукции трех торговых марок.

По показателю опережающего стандарта Роскачества несоответствие зафиксировано у шести марок. Это не считается нарушением, но лишает товар возможности получить государственный знак качества. В отдельных марках также были выявлены отклонения по консистенции горошка и заливочной жидкости. Например, в продукции "Овощ в помощь" горошек оказался мягким и неоднородным, а оболочка зерен немного плотнее.

В образцах "Лента" заливочная жидкость была мутной, а цвет горошка – неоднородным, от бледно-оливкового до светло-зеленого и оливкового, при этом цвет жидкости был бледно-желтым.

Запаха и вкуса несоответствий эксперты не выявили. Фактическая массовая доля зерен в продукции пяти марок ("Ашан", "Знак заботы", "Маркет", "Юнона", О'кей Daily) оказалась ниже установленного стандарта. Массовая доля белка соответствовала норме, однако у "Юноны" обнаружено несоответствие по содержанию углеводов и жиров.

Ранее в Роскачестве сообщили, что при выборе консервированного зеленого горошка следует проверять целостность упаковки, дату производства и срок хранения, который не должен превышать три года. Консервы, произведенные с конца мая по конец июля, обычно делают из свежего горошка, в остальное время – из сублимированного или быстрозамороженного.

общество

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

