Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:22

Общество
Главная / Новости /

Роскачество: при выборе мандаринов стоит обращать внимание на их кожуру и вес

В Роскачестве объяснили, как распознать испорченные мандарины

Фото: 123RF.com/ruslan117

При выборе мандаринов необходимо обратить внимание на их кожуру и вес. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В организации посоветовали не приобретать мандарины с повреждениями, темными пятнами, плесенью или участками с измененной структурой, так как эти признаки могут свидетельствовать о переохлаждении или порче товара.

Продукт должен быть упругим, равномерно окрашенным и иметь ощутимую тяжесть в руке, что будет говорить о его сочности. Помимо этого, спелый плод обладает ярким ароматом, а его кожура легко отделяется от мякоти.

Роскачество также указало, что зеленоватые пятна плода или хвост свидетельствуют о незрелости продукции, а сморщенная и твердая кожура – о перезревании. При этом в ведомстве предупредили, что листок на мандарине не всегда может говорить о свежести товара, так как он может быть добавлен для декора.

"При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, без явных дефектов", – заключили в организации.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина не рекомендовала употреблять больше 1–2 мандаринов за раз. Эксперт объяснила, что даже самый полезный фрукт в случае злоупотребления может навредить человеку.

Особую осторожность врач посоветовала проявлять людям с проблемами ЖКТ. Специалист предупредила, что кислые мандарины способны вызывать раздражение в организме. Детям до 3 лет она порекомендовала есть в день лишь пару долек фрукта, а несовершеннолетним дошкольного возраста – половину мандарина.

Диетологи напомнили про полезные свойства мандаринов

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика