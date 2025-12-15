Роскачество: при выборе мандаринов стоит обращать внимание на их кожуру и вес

Фото: 123RF.com/ruslan117

При выборе мандаринов необходимо обратить внимание на их кожуру и вес. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В организации посоветовали не приобретать мандарины с повреждениями, темными пятнами, плесенью или участками с измененной структурой, так как эти признаки могут свидетельствовать о переохлаждении или порче товара.

Продукт должен быть упругим, равномерно окрашенным и иметь ощутимую тяжесть в руке, что будет говорить о его сочности. Помимо этого, спелый плод обладает ярким ароматом, а его кожура легко отделяется от мякоти.

Роскачество также указало, что зеленоватые пятна плода или хвост свидетельствуют о незрелости продукции, а сморщенная и твердая кожура – о перезревании. При этом в ведомстве предупредили, что листок на мандарине не всегда может говорить о свежести товара, так как он может быть добавлен для декора.

"При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, без явных дефектов", – заключили в организации.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина не рекомендовала употреблять больше 1–2 мандаринов за раз. Эксперт объяснила, что даже самый полезный фрукт в случае злоупотребления может навредить человеку.

Особую осторожность врач посоветовала проявлять людям с проблемами ЖКТ. Специалист предупредила, что кислые мандарины способны вызывать раздражение в организме. Детям до 3 лет она порекомендовала есть в день лишь пару долек фрукта, а несовершеннолетним дошкольного возраста – половину мандарина.

