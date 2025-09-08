Диетолог Писарева: употребление цитрусовых натощак может привести к язве желудка

Фото: 123RF/splitov27

Апельсины, кофе и холодные напитки опасно употреблять натощак. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

По ее словам, категорически не рекомендуется есть на голодный желудок все цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также пить сок из них.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Они содержат большое количество фруктовых кислот и, попадая в пустой желудок, повышают его кислотность. Это чревато появлением изжоги и грозит гастритом или язвой. Поэтому такие продукты лучше употреблять после еды или миксовать, например, с кашей.

Кроме того, натощак опасно пить кофе, особенно крепкий. Он стимулирует выработку желудочного сока, кислоты которого начинают разъедать стенки органа, что также может привести к гастриту. Поэтому кофе лучше употреблять через 30 минут после основного приема пищи, посоветовала Писарева.

"Холодные напитки также неполезны натощак. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, что может вызвать спазмы и боли. А если напиток еще и газированный, дополнительно повысится кислотность, что способствует вздутию", – отметила врач.



Также холод замедляет процесс пищеварения. Поэтому могут начаться проблемы с перевариванием того, что будет съедено позже, подчеркнула диетолог.

