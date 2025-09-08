Диетолог Писарева: употребление цитрусовых натощак может привести к язве желудка

08 сентября, 18:45Общество
Фото: 123RF/splitov27
Апельсины, кофе и холодные напитки опасно употреблять натощак. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.
По ее словам, категорически не рекомендуется есть на голодный желудок все цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также пить сок из них.
Кроме того, натощак опасно пить кофе, особенно крепкий. Он стимулирует выработку желудочного сока, кислоты которого начинают разъедать стенки органа, что также может привести к гастриту. Поэтому кофе лучше употреблять через 30 минут после основного приема пищи, посоветовала Писарева.
"Холодные напитки также неполезны натощак. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, что может вызвать спазмы и боли. А если напиток еще и газированный, дополнительно повысится кислотность, что способствует вздутию", – отметила врач.
Также холод замедляет процесс пищеварения. Поэтому могут начаться проблемы с перевариванием того, что будет съедено позже, подчеркнула диетолог.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что избыточное употребление сахара приводит к инсулинорезистентности и хроническому низкоранговому воспалению. Все это лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, ожирение, артериальная гипертония, атеросклероз и опухоль толстой прямой кишки.