06 января, 15:10

Мэр Москвы

Собянин: в "Коломенском" работает один из самых протяженных катков в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское" работает один из самых длинных катков в России.
 
По словам мэра, протяженность катка составляет 1,7 километра, а площадь – примерно 13,5 тысячи квадратных метров. Одновременно там может находиться более 2,5 тысячи человек.
 
Украшает ледовую площадку световая инсталляция "звездное небо", которая состоит из более чем 14 миллионов лампочек. На внутренней стороне бортов установлено 1,8 тысячи светильников. Это необходимо, чтобы каток подсвечивался снизу.
 
Рядом с ледовой площадкой функционирует пункт проката инвентаря, где можно найти не только фигурные и хоккейные коньки, но и специальных "помощников" для юных посетителей и новичков.
 
Собянин указал, что каток уже стал популярен у жителей и гостей столицы. В частности, с момента открытия его посетили свыше 42 тысяч человек.

Мэр отметил, что за последние годы музей-заповедник сильно изменился. Однако территория будет обновляться и в этом году. На данный момент завершается обустройство аллеи с качелями и зоны отдыха со спусками к воде.
 
Помимо этого, возле станции метро "Кленовый бульвар" был возведен многофункциональный спортивный кластер с детской спортивно-игровой площадкой. Специалисты также достраивают павильон с прокатом спортивного инвентаря и раздевалками.
 
Кроме того, обновляются строения "Соколиного двора", а неподалеку от набережной в скором времени появится визит-центр с сувенирным магазином и помещениями для проведения мастер-классов. Будут созданы и две тематические игровые зоны для детей.

Ранее начал работу каток в музее-заповеднике "Царицыно". Его площадь составляет примерно 2 тысячи квадратных метров. Также функционирует в Лианозовском парке ледовая площадка площадью около 1 тысячи "квадратов".

Большие катки открылись в "Лужниках" и музее-заповеднике "Коломенское"

