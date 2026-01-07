Форма поиска по сайту

00:58

Политика

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Фото: ТАСС/POOL/ Александр Миридонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю празднования Рождества Христова. Ее текст опубликован на официальном сайте правительства.

В обращении глава кабмина подчеркнул особую роль Русской православной церкви в жизни общества. Он отметил, что праздник объединяет миллионы людей и обращает к христианским ценностям, в чем велика заслуга РПЦ.

Особое внимание в поздравлении уделено социальной и патриотической работе церкви. Мишустин указал на сохранение ею исторических традиций, укрепление института семьи и воспитание молодежи.

Отдельно премьер поблагодарил патриарха за "архипастырскую деятельность", направленную на помощь участникам специальной военной операции, ветеранам и их семьям.

Михаил Мишустин пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в служении на благо России и ее народа.

Ранее патриарх провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве. На богослужении собрались священнослужители Русской православной церкви, включая иерархов и духовенство Московской епархии, а также представители власти, общественные деятели, волонтёры и прихожане.

