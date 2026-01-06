Семейные эстафеты пройдут в парке усадьбы "Михалково" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба префектуры северного административного округа города Москвы

Соревнования "Всей семьей за здоровьем" пройдут на катке в парке усадьбы "Михалково" в рамка проекта "Зима в Москве" 11 января. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа столицы.

"У выхода на ледовую площадку гостей встретит ведущий и ростовые куклы – кот Леопольд и другие сказочные герои. Команды из трех или четырех человек организуют так, что в каждую войдут двое взрослых и один или два ребенка до 12 лет. Причем на старт смогут выйти не только папы и мамы, но и старшее поколение", – отмечается в сообщении.

Всех участников разделят на группы в зависимости от возраста детей. В каждой из них будут определены победители. Командам предстоит пройти конкурсы на льду и интеллектуальные испытания.

После завершения состязаний участники получат грамоты и памятные подарки. Коньки можно принести с собой или взять в пункте проката.

Ранее павильон "Макет Москвы" на ВДНХ запустил специальную праздничную программу в период январских каникул. До 11 января москвичи и туристы могут посмотреть светотехнические представления, присоединиться к обзорным экскурсиям и поучаствовать в викторинах с возможностью выиграть памятные призы.

