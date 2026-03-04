Диетолог Кованова посоветовала воздержаться от конфет с фруктозой и сиропом

Фото: depositphotos/belchonock

Конфеты с фруктозой, сиропом и гидрогенизированными жирами могут быть вредны для здоровья. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на диетолога-нутрициолога Софию Кованову.

"Совсем никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение", – сказала она.

По словам специалиста, более простые и чистые составы продуктов являются предсказуемыми для здоровья.

Ранее нутрициолог Юлия Чернобровкина рассказала, что весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. Среди них – орехи, семена, яйца, сыры, рыба и морепродукты.

Эксперт пояснила, что весной человеческий организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди тянутся к калорийной и плотной пище.

