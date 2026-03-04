"Мосбилет" приглашает на вторую международную биеннале "Искусство будущего"

Фото: Владимир Григ. "Сатурн". 2009 год

Вторая международная биеннале "Искусство будущего", посвященная технологиям в современном искусстве, пройдет с 6 марта по 6 июня в "Мультимедиа-арт-музее", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вход на мероприятие будет производиться по билетам. Посетители смогут увидеть художественные проекты, для создания которых применялись новейшие технологии индустрии 4.0 и 5.0: нейросети, робототехника, 3D-анимация и 3D-печать. Также будут представлены произведения, которые анализируют, как новые технологии влияют на жизнь общества и каждого человека.

Главными темами биеннале станут взаимодействие природы и технологий, цифровизация реальности, а также активное развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Хотя ИИ помогает оптимизировать рабочие процессы в различных сферах, он может стать источником опасности, которую обсуждают мировые эксперты.

На биеннале будут представлены примерно 38 проектов, большинство из которых подготовлены специально для нее. Посетители увидят работы всемирно известных зарубежных художников Михаль Ровнер и Stanza, произведения классиков российского современного искусства, среди которых Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев, Алексей Шульгин, Владимир Григ, а также молодых авторов – Сони Стереостырски, Виктора Полякова, Андрея Свибовича, Степана Терещенко и других. К биеннале подготовлена образовательная программа, в которой примут участие ведущие ученые, инженеры, разработчики новых технологий и философы.

Также "Мосбилет" приглашает на ежегодную выставку "Весна в царицынских оранжереях", которая пройдет с 4 по 15 марта в оранжереях музея-заповедника "Царицыно". Гости смогут оценить красоту нарциссов различных форм и цветов, гиацинтов и гиппеаструмов, а также таких мелких луковичных, как пролеска сибирская, мускари и крокусы.